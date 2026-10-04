المنتخب الإيراني للفلك والفيزياء الفلكية يتوج بطلاً للعالم للمرة الـ3 على التوالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن المنتخب الوطني الإيراني لأولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية أحرز 5 ميداليات ذهبية في الدورة الـ19 من الأولمبياد العالمي للفلك والفيزياء الفلكية (IOAA 2026)، التي تُقام في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال الفترة من 25 ايلول/سبتمبر إلى 5 تشرين الاول/أكتوبر 2026.

وشهدت هذه الدورة من المنافسات مشاركة أكثر من 66 دولة وما يزيد على 320 طالباً من مختلف أنحاء العالم، حيث نجح الطلاب الايرانيون وهم: "سارينا علم‌بور"، و"محمد حسين حسيني"، و"هيربد فودازي"، و"حسين معصومي"، و"أرشيا ميرشمسي كاخكي" في إحراز الميداليات الذهبية. وبذلك أثبت أعضاء المنتخب الإيراني، من خلال أدائهم المتميز، مجدداً القدرات العلمية لطلاب البلاد.