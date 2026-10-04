المنتخب الإيراني للفلك والفيزياء الفلكية يتوج بطلاً للعالم للمرة الـ3 على التوالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن المنتخب الوطني الإيراني لأولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية أحرز 5 ميداليات ذهبية في الدورة الـ19 من الأولمبياد العالمي للفلك والفيزياء الفلكية (IOAA 2026)، التي تُقام في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال الفترة من 25 ايلول/سبتمبر إلى 5 تشرين الاول/أكتوبر 2026.
وشهدت هذه الدورة من المنافسات مشاركة أكثر من 66 دولة وما يزيد على 320 طالباً من مختلف أنحاء العالم، حيث نجح الطلاب الايرانيون وهم: "سارينا علمبور"، و"محمد حسين حسيني"، و"هيربد فودازي"، و"حسين معصومي"، و"أرشيا ميرشمسي كاخكي" في إحراز الميداليات الذهبية. وبذلك أثبت أعضاء المنتخب الإيراني، من خلال أدائهم المتميز، مجدداً القدرات العلمية لطلاب البلاد.
تعليقك