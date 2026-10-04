اللواء وحيدي: إيران تواصل مسيرتها نحو التقدم بالاعتماد على كوادرها البشرية المتفانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رسالة التهنئة التي وجهها القائد العام للحرس الثوري الإسلامي بمناسبة التألق الباهر لفريق الأولمبياد الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الشعب الإيراني الشريف والنبيل،

الطلاب الأعزاء والباعثين للافتخار،

المسؤولون عن رعاية المواهب اللامعة في البلاد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كان نبأ فوز فريق الأولمبياد الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية بخمس ميداليات ذهبية وبطولة العالم للعام الثالث على التوالي في المسابقات العالمية التي أقيمت في هانوي، فيتنام، بمشاركة 66 دولة، مصدر فرح وفخر عميق للأمة الإيرانية وقواتها المسلحة وحماة الوطن الإسلامي.

يُعدّ هذا الانتصار القيّم دليلاً آخر على قدرة شباب هذا الوطن ومثابرتهم ومواهبهم في الساحات العلمية والدولية، وبرهن مجدداً على أن إيران الإسلامية، بالاعتماد على كوادر بشرية متفانية ومتخصصة، تواصل مسيرة التقدم والفخر بكل جدارة.

وبينما أتقدم بخالص التهاني للأمة الإيرانية النبيلة على هذا الشرف العظيم، وخاصةً للطلاب الفائزين بالميداليات وعائلاتهم الكريمة ومعلميهم وأساتذتهم الكرام والمسؤولين المعنيين، أدعو الله العلي القدير أن يوفق هؤلاء الأعزاء ويزيدهم نجاحاً تحت راية النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، وأن يرفع اسم إيران والإيرانيين عالياً في عالم اليوم المليء بالتحديات.

اللواء أحمد وحيدي

القائد العام للحرس الثوري الإسلامي