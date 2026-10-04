متحدث لجنة الامن القومي البرلمانية: موقفا في مقترح نيويورك لم يتغير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "قشقاوي" أوضح اليوم الأحد خلال تصريح للصحفيين أن الفرق بين ما طُرح في إسلام آباد وما طُرح في نيويورك عبر قطر بوصفها وسيطا غير مباشر، تمثل فقط في ضيق الوقت، ولم يكن هناك أي اختلاف في موقفنا أو في مضمون القضية، وعلى الأمريكيين أن يتخذوا قرارا بهذا الشأن.

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي أن الوضع الراهن بشأن مضيق هرمز دخل مرحلة ما بعد المفاوضات؛ قائلا: المفاوضات واضحة؛ فالممر عبر مضيق هرمز بيننا وبين سلطنة عُمان للعبور المؤقت محدد بوضوح، كما أن قانون مجلس الشورى واضح، وعلى المسؤولين الأمريكيين اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وختم "قشقاوي" تصريحاته بالتأكيد أن المسؤولين الأمريكيين، على ما يبدو، يواجهون خلافات داخلية؛ مضيفا أن اتخاذ القرار في هذا الشأن يعود إليهم. لكن من الناحية الموضوعية، لا يوجد أي غموض يستدعي إجراء مفاوضات جديدة.