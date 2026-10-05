  1. إيران
  2. العلوم
٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١١:١٩ ص

إيران تعطل محطات «ستارلينك»

إيران تعطل محطات «ستارلينك»

أعلن رئيس المركز الوطني للفضاء السيبراني في إيران أن بلاده تمكنت للمرة الأولى من تعطيل محطات «ستارلينك» بنجاح خلال أحداث الشغب العام الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد أمين آقاميري، رئيس المركز الوطني للفضاء السيبراني، قال رداً على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران تمكنت للمرة الأولى من تعطيل محطات «ستارلينك» بنجاح خلال أحداث الشغب العام الماضي.

وأضاف آقاميري أن وسائل إعلام غربية أكدت في ذلك الوقت نجاح إيران في تنفيذ عملية تعطيل محطات «ستارلينك».

وأوضح أن تلك العملية التقنية المهمة، التي تكللت بالنجاح الكامل، تمثل إحدى الأدوات التي تمتلكها إيران لمواجهة «ستارلينك»، مشيراً إلى وجود أدوات أخرى بحوزة بلاده للتعامل مع هذه المنظومة.

رمز الخبر 1974400
محمدرضا غفاری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات