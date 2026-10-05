إيران تعطل محطات «ستارلينك»

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد أمين آقاميري، رئيس المركز الوطني للفضاء السيبراني، قال رداً على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران تمكنت للمرة الأولى من تعطيل محطات «ستارلينك» بنجاح خلال أحداث الشغب العام الماضي.

وأضاف آقاميري أن وسائل إعلام غربية أكدت في ذلك الوقت نجاح إيران في تنفيذ عملية تعطيل محطات «ستارلينك».

وأوضح أن تلك العملية التقنية المهمة، التي تكللت بالنجاح الكامل، تمثل إحدى الأدوات التي تمتلكها إيران لمواجهة «ستارلينك»، مشيراً إلى وجود أدوات أخرى بحوزة بلاده للتعامل مع هذه المنظومة.