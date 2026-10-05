إيران تحتج على تقاعس النرويج تجاه أنشطة ستارلينك غير المصرح بها

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد حسن نجاد بيركوهي، المدير العام للسلام والأمن الدوليين في وزارة الخارجية، دعا صباح يوم الأحد 12 أكتوبر 2026، باول بيور نستاد، سفير النرويج في طهران، إلى وزارة الخارجية، وفي معرض تبيينه لعملية إساءة استخدام أميركا والكيان الصهيوني لأنظمة الإنترنت الفضائي ستارلينك لدفع إجراءات تدخلية ضد إيران، أبلغه الاحتجاج الرسمي لبلاده على تقاعس النرويج تجاه الأنشطة غير المصرح بها لهذا النظام في الأراضي الإيرانية.

وانتقد بشدة عدم وفاء النرويج بالتزاماتها كدولة مسجلة لشبكة ستارلينك في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، مؤكداً أنه بناءً على قرارات مجلس لوائح الراديو في هذا الاتحاد (RRB) في السنوات الأخيرة، كانت حكومة النرويج ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإرسالات غير المصرح بها لستارلينك في الأراضي الإيرانية. لكن رغم المتابعات المتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم تتخذ النرويج أي إجراء فعال.

وطالب المدير العام للسلام والأمن الدوليين في وزارة الخارجية بالإحاطة الفورية بطلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاتخاذ حكومة النرويج إجراءً فعالاً وفورياً لوقف الإجراءات المنتهكة لسيادة وأمن إيران الوطني بسبب الأنشطة غير المصرح بها لنظام ستارلينك، كما سلّم مذكرة الاحتجاج الرسمية إلى سفير النرويج.

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