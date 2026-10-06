توسيع التجارة الزراعية في يزد بالتركيز على السوق الروسي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن دائرة العلاقات العامة لدائرة الزراعة في محافظة يزد أن عباس حاجي حسيني قال في الاجتماع الثالث للجنة الزراعة في غرفة تجارة يزد، في معرض إشارته إلى ظروف التجارة الدولية، إنه نظراً لقيود المسارات والموانئ الجنوبية، فإن إعادة ترتيب منافذ تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والمدخلات الحيوانية تُعد ضرورة استراتيجية.

وأضاف أن تجربة الرحلة الأخيرة إلى الاتحاد الروسي أظهرت أن سوق هذا البلد يوفر فرصة مناسبة لعرض منتجات محافظة يزد المميزة وعالية الجودة، وخاصة المنتجات المحمية والبستانية.

وتابع رئيس منظمة الجهاد الزراعي في محافظة يزد أن الاستفادة من الممرات الشمالية في البلاد وقدرات المناطق المحيطة ببحر قزوين يمكن أن تكون مساراً مناسباً لاستيراد الحبوب والمدخلات الحيوانية التي تحتاجها المحافظة، وأن تقلل المخاطر التجارية.

واعتبر حاجي حسيني تطوير اللوجستيات التصديرية، والالتزام بالمعايير الصحية والحجرية لسوق الهدف، وتسهيل العمليات المالية، من ركائز تطوير الصادرات، وشدد على تنسيق الأجهزة التنفيذية ومرافقة القطاع الخاص.

وفي هذا الاجتماع، طرح أعضاء لجنة الزراعة في غرفة التجارة والنشطاء في القطاع الخاص أيضاً وجهات نظرهم وحلولهم بشأن تسهيل الصادرات إلى روسيا والاستفادة من المسارات الشمالية.

/انتهى/