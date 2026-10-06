الرئيس الايراني يرشح "مهرداد اخلاقي" لمنصب وزير الدفاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تلا نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي نيكزاد - الذي ترأس الجلسة العلنية للمجلس اليوم (الثلاثاء، 6 أكتوبر/تشرين الأول) - رسالة الرئيس مسعود بزشكيان التي ترشح "مهرداد أخلاقي كتابجي" لمنصب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وجاء فيها:

"عملاً بالمادة 133 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يُقدم السيد مهرداد أخلاقي كتابجي إلى مجلس الشورى الإسلامي كمرشح لمنصب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، مرفقاً ببياناته الشخصية وخلفيته المهنية وملخص لبرنامج عمله المقترح، وذلك تمهيداً للتصويت على منح الثقة."

تجدر الإشارة إلى أن مهرداد أخلاقي، مرشح الحكومة، هو مسؤول تنفيذي ترتبط مسيرته المهنية ارتباطاً وثيقاً بـ "منظمة الصناعات الجوية والفضائية" التابعة لوزارة الدفاع.

ووفقاً لتقارير إعلامية حول مراسم تسليم واستلام رئاسة منظمة الصناعات الجوية والفضائية التابعة لوزارة الدفاع في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، كان وزير الدفاع آنذاك، حسين دهقان، قد أعلن عن تعيين مهرداد أخلاقي رئيساً تنفيذياً للمنظمة. وقد استند هذا التعيين إلى الخبرة التي اكتسبها - والتي امتدت "من أدنى المستويات الإدارية إلى أعلاها" - داخل منظمة الصناعات الجوية والفضائية والصناعات التابعة لها.

كما يرد اسم أخلاقي في الوثائق الرسمية لعقوبات الاتحاد الأوروبي؛ إذ تدرجه لوائح الاتحاد الأوروبي - مع ذكر تاريخ ميلاده في 10 سبتمبر/أيلول 1958 وجنسيته الإيرانية - بصفته مسؤولاً تنفيذياً في كل من "منظمة الصناعات الدفاعية" (DIO) و"منظمة الصناعات الجوية والفضائية" (AIO). وتصف الوثيقة ذاتها أنشطة هاتين الهيئتين فيما يتعلق بالقدرات الإنتاجية والفنية للقوات المسلحة الإيرانية، وتحديداً في قطاعي الصواريخ والطائرات المسيرة (الدرونز). وتعود خلفية خضوعه للعقوبات إلى عدة سنوات مضت؛ في بيان صدر عام 2007، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أدرجت اسم "مهرداد أخلاقي" في قائمة العقوبات الخاصة بها.

واستناداً إلى هذه السجلات، فإن أبرز ما يميز المسيرة المهنية لـ "مهرداد أخلاقي" هو عمله الإداري في قطاعي الصناعات الدفاعية والجوية-الفضائية في إيران.

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