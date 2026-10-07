فوكس نيوز: لم يبقَ سوى حاملة طائرات أميركية واحدة في المنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن شبكة فوكس نيوز الأميركية ذكرت في تقرير لها أن حاملة الطائرات جورج واشنطن هي حالياً الحاملة الأميركية الوحيدة المتبقية في الشرق الأوسط، وأنها متمركزة الآن في بحر العرب.

وبحسب هذا التقرير، غادرت حاملة الطائرات جورج بوش والمدمرة ديلبرت دي بلاك المنطقة ودخلتا قبالة سواحل تايلاند.

وكانت حاملة الطائرات جورج واشنطن قد دخلت بحر العرب في أغسطس الماضي.

وشهدت حاملات الطائرات الأميركية هذا العام أطول مهامها البحرية، حيث تعرضت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، بسبب هذه المهمة الطويلة ومشاركتها في العدوان على إيران، لاستنزاف شديد ومشكلات داخلية عديدة.

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