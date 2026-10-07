قائد الثورة الإسلامية يعزّي حجة الإسلام ناطق نوري

أفادت وكالة مهر للأنباء أن آية الله السيد مجتبى حسيني الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية المعظّم، قدّم في رسالة له التعازي بوفاة شقيق حجة الإسلام علي أكبر ناطق نوري.

وجاء نص هذه الرسالة كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة حجة الإسلام والمسلمين علي أكبر ناطق نوري

أتقدم لكم ولعائلتكم الكريمة بالتعازي بوفاة شقيقكم الكريم المرحوم أحمد ناطق نوري، الذي كان له سجل خدمة طويل في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس.

وأسأل الله للمرحوم الرحمة والرضوان، وأن يحشره مع شقيقه الشهيد.

السيد مجتبى حسيني الخامنئي

8 مهر 1405 الموافق

18 ربيع الثاني 1448

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