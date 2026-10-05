سفير إيران في جمهورية أذربيجان يلتقي بوزير الداخلية الإيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "مجتبى دميرجي لو"، سفير إيران في جمهورية أذربيجان، قدّم خلال لقائه "إسكندر مؤمني"، وزير الداخلية، تقريراً عن مسار تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وجرى في لقاء دميرجي لو ومؤمني بحث التعاون المتبادل في مجالات العلاقات الحدودية ومكافحة تهريب المخدرات، والتأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية.

وفي هذا اللقاء، الذي جاء في إطار الزيارة المقبلة لوزير الداخلية إلى جمهورية أذربيجان، جرى بحث وتبادل آراء حول الموضوعات الإقليمية أيضاً.

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