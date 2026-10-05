وزير الخارجية الأرميني يلتقي عراقجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كل من أرارات ميرزويان وسيد عباس عراقجي - وزيرا خارجية أرمينيا وإيران على التوالي - وأجريا مباحثات اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، كان قد أعلن يوم السبت عن زيارة وزير الخارجية الأرميني إلى طهران، موضحاً أن الزيارة تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين إيران وأرمينيا التي تهدف إلى توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز السلام والأمن الإقليميين.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأرميني خلال هذه الزيارة بكبار المسؤولين الإيرانيين لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير وتوسيع التعاون الثنائي بين طهران ويريفان، فضلاً عن التعاون الإقليمي في منطقة جنوب القوقاز.

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