محادثة هاتفية بين بزشكيان وبوتين؛ التأكيد على استمرار التعاون بين إيران وروسيا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، هنأ ظهر اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، في محادثة هاتفية مع فلاديمير بوتين، رئيس الجمهورية الروسي، بمناسبة عيد ميلاده، متمنياً لرئيس الجمهورية الروسي طول العمر والصحة، ولحكومة وشعب هذا البلد الرفعة والنمو والازدهار.

وأشار رئيس الجمهورية في هذه المحادثة إلى المسار المرضي والمتصاعد للعلاقات بين طهران وموسكو، وشدد على ضرورة استمرار وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واعتبر استمرار هذا المسار في خدمة المصالح المشتركة للبلدين.

ومن جهته، أعرب فلاديمير بوتين، في معرض تقديره لتهنئة رئيس الجمهورية الإيرانية ومشاعره، عن تمنياته لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالسلام والرفاه والأمن والرفعة.

كما أشار رئيس الجمهورية الروسي إلى مسار التعاون بين طهران وموسكو في إطار معاهدة التعاون الاستراتيجي الشامل، موضحاً أن هذا التعاون يُتابع ويستمر رغم التحولات والأحداث الجارية في المنطقة.

وأشار فلاديمير بوتين إلى صمود الشعب الإيراني التاريخي والملحمي في وجه اعتداءات الأعداء، فقال إن شجاعة إيران حظيت باهتمام وإعجاب كثيرين في العالم.

كما قال رئيس الجمهورية الروسي، في معرض إشارته إلى مساعي بعض الدول للوساطة والمساعدة في خفض التوترات، إن روسيا تدعم هذه المساعي الدبلوماسية، وإن الأصدقاء الإيرانيين يمكنهم الاطمئنان إلى أن موسكو مستعدة أيضاً للعب دور وتقديم المساعدة في هذا المجال.

وفي ختام هذه المحادثة الهاتفية، شدد فلاديمير بوتين على أهمية استمرار الاتصالات والتعاون الوثيق بين طهران وموسكو، ونقل تحياته الحارة وأفضل تمنياته إلى قائد الثورة الإسلامية المعظّم آية الله السيد مجتبى حسيني الخامنئي.

/انتهى/