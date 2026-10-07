اللواء عبد اللهي: طوفان الأقصى كان أبعد من تصور الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء عبد اللهي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، قال في رسالة له بمناسبة ذكرى عملية طوفان الأقصى التي دحرت العدو: إن هذه العملية كانت أبعد من تصور الكيان الصهيوني المزيف، وأربكت حسابات أعداء جبهة المقاومة، وأحدثت زلزالاً في جسد الصهاينة.

وأضاف أن السابع من أكتوبر حوّل استراتيجية جبهة المقاومة من دفاعية إلى هجومية، للدفاع المشروع عن الشعب الفلسطيني والأرض التي تخصه، وسرّع أفول النظام الغاصب القاتل للأطفال والظالم.

وتابع اللواء عبد اللهي أن أعداء الأمة الإسلامية، وخاصة الصهاينة المجرمين الذين لا وطن لهم، يجب أن يعلموا أن ملاحم شهداء جبهة المقاومة، وخاصة الشهداء الأبرار الحاج قاسم سليماني والسيد حسن نصر الله وإسماعيل هنية ويحيى السنوار، ستستمر وستؤدي إلى نهاية الكيان المحتل للقدس.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إن توجيهات وتدابير قائد الأمة الشهيد، آية الله العظمى الإمام علي الخامنئي، وقائد الثورة الإسلامية المعظّم آية الله السيد مجتبى حسيني الخامنئي، في الدفاع عن القضية المقدسة لفلسطين وجبهة المقاومة، ستستمر، بفضل الله، حتى تحرير القدس الشريف.

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