إصابة سفينة عملاقة في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء أن القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي، بإصدارها البيان رقم 18، أعلنت عن إصابة سفينة عملاقة تحمل غاز البترول المسال، وشددت على أن المسؤولية المباشرة عن هذه الحوادث وتصعيد التوتر في النقل البحري في المنطقة تقع على عاتق الجيش الأميركي المعتدي، الذي يتسبب في مثل هذه الحوادث عبر التدخل وخداع إدارات شركات الشحن وشركات التأمين ودفع رشاوى ضخمة، وأن استمرار هذه التدخلات سيؤدي إلى تزايد الحوادث المؤلمة يوماً بعد يوم.

وجاء نص هذا البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشعب البطل والثائر لإيران الإسلامية؛

إن 220 ليلة من ملحمة الحضور المليوني وصمودكم وثباتكم في الدفاع عن الحق والعدالة في العالم قد أذهلت العالم، وتدعو الأمم إلى لعب دور في إصلاح وضع العالم، وهي أهم سند إلهي ومصدر تشجيع لمقاتلي الإسلام.

إن بحّارة القوات البحرية للحرس الثوري، في تنفيذهم أمر القيادة العظمى للقوات المسلحة ومطالب عموم الشعب الإيراني بفرض السيادة على مضيق هرمز، يمسكون بإدارة المضيق، ولم يسمحوا ولن يسمحوا بحضور الجيوش المعتدية في هذه المنطقة، وسيتعاملون بحزم مع تحركات العدو الرامية إلى الإخلال بهذه الإدارة.

وفي تنفيذ هذه المهمة، تعرضت قبل ساعات سفينة عملاقة تحمل غاز البترول المسال تُدعى "إن في صنشاين" تابعة لشركة ناتويت، كانت تعتزم عبور المسار غير القانوني جنوب مضيق هرمز، للإصابة، واندلع فيها حريق واسع في قسم غرفة المحركات ونظام الدفع، وتوقفت.

وتعلن القوات البحرية للحرس الثوري:

1 - على الجميع أن يعلم أن المسؤولية المباشرة عن هذه الحوادث وتصعيد التوتر في النقل البحري في المنطقة تقع على عاتق الجيش الأميركي المعتدي، الذي يتسبب في مثل هذه الحوادث عبر التدخل وخداع إدارات شركات الشحن وشركات التأمين ودفع رشاوى ضخمة، وأن استمرار هذه التدخلات سيؤدي إلى تزايد الحوادث المؤلمة يوماً بعد يوم.

2 - الشركات التي تنخدع بالمعتدين الأميركيين ستُفرض عليها عقوبات، وستُطبق الإجراءات التأديبية اللازمة على جميع سفن الشركات المخالفة.

3 - من الآن فصاعداً، لن يقتصر التعامل مع السفن المخالفة على مضيق هرمز، وأي سفينة تعبر من المعبر غير المصرح به ستُتابع في جميع أنحاء المنطقة، وستكون عقوبتها مؤكدة.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم

القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي

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