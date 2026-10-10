حرس الثورة: انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز.. جزاء كل سفينة متخلفة الاحتراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه جاء في نص البيان الرسمي الصادر عن العلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري: "إن ناقلة النفط العملاقة المخالفة، والتي كانت قد أطفأت أنظمة الملاحة وتحديد المواقع الخاصة بها، تعرضت لانفجار قوي بعد دخولها مساراً غير مجاز ومصنف كمنطقة خطر وارتطامها بلغم بحري. وتشتعل النيران حالياً في الناقلة بشكل هائل، بحيث يمكن لسكان المناطق الساحلية رؤية ألسنة اللهب بوضوح."

وأكد بيان بحرية الحرس الثوري: "إن هذا الحريق المهيب هو عاقبة أي ناقلة نفط مخالفة تحاول تجاهل القوانين والمساس بأمن الملاحة في مضيق هرمز."