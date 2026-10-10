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١٠‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٣٠ م

حرس الثورة: انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز.. جزاء كل سفينة متخلفة الاحتراق

حرس الثورة: انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز.. جزاء كل سفينة متخلفة الاحتراق

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أن ناقلة نفط عملاقة تحمل نفطاً خاماً تعرضت لانفجار شديد وحريق هائل إثر ارتطامها بلغم بحري أثناء محاولتها الخروج عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه جاء في نص البيان الرسمي الصادر عن العلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري: "إن ناقلة النفط العملاقة المخالفة، والتي كانت قد أطفأت أنظمة الملاحة وتحديد المواقع الخاصة بها، تعرضت لانفجار قوي بعد دخولها مساراً غير مجاز ومصنف كمنطقة خطر وارتطامها بلغم بحري. وتشتعل النيران حالياً في الناقلة بشكل هائل، بحيث يمكن لسكان المناطق الساحلية رؤية ألسنة اللهب بوضوح."

وأكد بيان بحرية الحرس الثوري: "إن هذا الحريق المهيب هو عاقبة أي ناقلة نفط مخالفة تحاول تجاهل القوانين والمساس بأمن الملاحة في مضيق هرمز."

رمز الخبر 1974557

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