بحث سبل التعاون بين إيران وروسيا في مجال التنقيب عن النفط في الجزء الجنوبي من بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه أعلن الرئيس التنفيذي لشركة نفط قزوين " محمد حسين دانشفر" عن إمكانية توسيع نطاق أنشطة التنقيب واستكشاف مكامن الهيدروكربونات في المنطقة الجنوبية من بحر قزوين (خزر) وذلك خلال اجتماعه مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا الاتحادية.

ووفقاً لـ "إرنا" عقد "دانشفر" اجتماعاً مع السفير "كاظم جلالي" في مقر السفارة الإيرانية بموسكو اليوم السبت لبحث آفاق التعاون المشترك.

وتأتي زيارة دانشفر إلى روسيا للمشاركة في المؤتمر الدولي لتصميم السفن والمعدات المتقدمة لتطوير الصناعات البحرية في قطاع النفط والغاز بمدينة سانت بطرسبرغ؛ حيث استعرض خلال اللقاء مع السفير الإيراني تقريراً شاملاً حول التدابير والبرامج والفرص المتاحة لتطوير قطاع الطاقة في بحر قزوين.

وقد شهد الاجتماع تبادلاً للرؤى والاستراتيجيات المتعلقة بتطوير عمليات استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات، بالإضافة إلى مناقشة سبل إنشاء البنية التحتية البحرية اللازمة في المنطقة، مع تقييم القدرات والفرص الاستثمارية المتاحة.

كما ركزت المباحثات على كيفية استثمار الإمكانات الاستراتيجية لبحر قزوين (خزر) وتفعيل دور الشركات الروسية وخبراتها في هذا القطاع الحيوي.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز وتطوير أنشطة قطاع النفط والغاز في الجزء الجنوبي من بحر قزوين بما يخدم المصالح المشتركة مع روسيا ويرفع من كفاءة العمليات في تلك المنطقة.