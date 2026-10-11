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١١‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٠:٤٤ ص

طائرة إيرانية محتجزة في تركيا تعود إلى البلاد بعد رفع الحجز عنها

طائرة إيرانية محتجزة في تركيا تعود إلى البلاد بعد رفع الحجز عنها

 أعلنت شركة "كاسبيان" عن استعادة إحدى طائراتها من طراز "بوينغ" وإعادتها إلى البلاد وذلك عقب نجاح الجهود القانونية والإدارية والمفاوضات المستمرة مع السلطات التركية والجهات المعنية لرفع الحجز المؤقت عنها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها واجهت إحدى طائرات الشركة من طراز "بوينغ" في الـ (28 من سبتمبر الماضي) قيوداً تشغيلية مؤقتة أثناء رحلتها المتجهة من إسطنبول إلى طهران نتيجة إجراءات إدارية في تركيا.

وفور وقوع الحادثة باشرت شركة "كاسبيان" عمليات التنسيق والمتابعة الفورية، حيث اتخذت كافة التدابير القانونية والإدارية اللازمة مع استمرار التواصل المكثف مع السلطات المختصة في تركيا لتسريع عملية رفع القيود وضمان عودة الطائرة للخدمة.

وأكدت إدارة العلاقات العامة في شركة "كاسبيان" أنه وبفضل الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الشركة لحماية أصول أسطولها الجوي، تم رفع القيود المفروضة على الطائرة رقم (EP-KPB)، وعادت للعمل ضمن الأسطول الجوي للبلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1974563
جواد ماستری فراهانی

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