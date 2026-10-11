اعتقال عناصر من جماعة "جيش الظلم" الإرهابية في تشابهار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أسفرت عملية مشتركة - شاركت فيها دائرة الاستخبارات في تشابهار، وعناصر قتالية من مقر "الشهيد فولادي"، وقوات الحرس الثوري الإسلامي في تشابهار - عن اعتقال ثلاثة من عناصر الجماعة الإرهابية والمتعاونين معها في كل من مقاطعة تشابهار وقرية "درغاس" في قضاء دشتياري.

كما تم العثور على مخبأ سري تابع لهذه الجماعة الانفصالية الإرهابية في منطقة "عثمان آباد" بمدينة تشابهار، وضُبطت فيه كمية من الأسلحة والذخائر، شملت بندقية من طراز "M4"، وبندقيتي "كلاشينكوف"، وكمية من ذخيرة بنادق "M16".

وكانت المجموعة الإرهابية تخطط لشن هجمات تستهدف نقاطاً أمنية محلية، مثل تلك الموجودة في منطقتي "باهوكلات" و"شير غواز".

/انتهى/