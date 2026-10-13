استئناف احتجاجات الطلاب الفرنسيين؛ إغلاق نحو 200 مدرسة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الأناضول أن الطلاب الفرنسيين نظموا يوم الثلاثاء جولة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، وأُغلقت نحو 200 مدرسة في جميع أنحاء هذا البلد.

وبحسب تقرير صحيفة لو باريزيان، بدأت المسيرات في مدينتي ليون ونانت، كما أغلق الطلاب في باريس ورين وستراسبورغ مداخل بعض المدارس. وهذه هي الجولة الخامسة من احتجاجات الطلاب في فرنسا.

وأعلن إدوارد جوفري، وزير التعليم الفرنسي، في حوار مع راديو فرانس إنتر أن نحو 200 مركز تعليمي أُغلق؛ وهو رقم قال إنه أقل من الأسبوع الماضي. كما قال إن نظام التشاور مع طلاب الثانويات تلقى 86 ألف مشاركة، وأن نحو ألف معلم متعاقد سيُجندون لتعزيز قدرة استبدال المعلمين.

وفي باريس، تجمع الطلاب والأهالي والمعلمون بالقرب من ثانوية "هيلين بوشيه"، وأغلق المحتجون أيضاً جزءاً من مداخل ثانويتي "تورغو" و"مونتيني". كما عقدت جامعة باريس - بانتيون - أساس دروسها افتراضياً بعد إحداث اضطراب في حرمها الجامعي. وذكر مصدر في الشرطة وقوع اشتباك بين مجموعتين بالقرب من هذه الجامعة؛ كما أعلن طلاب أن أحد زملائهم أُصيب بجروح.

ودعت نقابات المعلمين، ومنها "إف إس يو - إس إن يو إي بي" و"إس إن إي إس - إف إس يو"، أعضاءها إلى الانضمام إلى الاحتجاجات. وتشمل المطالب المشتركة للمعلمين والطلاب زيادة موازنة التعليم العام، وتحسين ظروف العمل، وزيادة الأجور. كما يطالب المحتجون بإجراء تغييرات في السياسات التعليمية ونظام القبول الجامعي "باركورسوب".

كما حضرت غريتا تونبرغ، الناشطة البيئية السويدية، التجمع أمام ثانوية "بول إلوار" في مدينة سان دوني شمال باريس. وشكّل نحو 20 محامياً سلسلة بشرية حول الطلاب دعماً لهم.

ووصفت تونبرغ، في حوار مع شبكة بي إف إم تي في، تعامل الشرطة مع الشباب المحتج بأنه "عنيف للغاية"، وقالت إن الطلاب يحتجون للوصول إلى الحد الأدنى من مطالبهم. وأضافت أن على الشرطة حماية الشباب.

ودعا إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، المحتجين إلى الحفاظ على هدوئهم واحترام الأفراد والممتلكات العامة.

وبحسب صحيفة لو باريزيان، منذ بدء هذه الحركة، اعتُقل أكثر من 6800 شخص، غالبيتهم العظمى من القاصرين. كما فتحت المفتشية العامة للشرطة الفرنسية 24 ملفاً بشأن حالات مشتبه بها من عنف الشرطة.

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