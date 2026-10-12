احتراق السوق التاريخي في باريس

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن ريا نوفوستي أن السلطات المحلية الفرنسية أفادت بأن السوق الشهير والتاريخي "آنفان روغ"، الذي يُعد من معالم الجذب السياحي في وسط باريس، دُمّر بالكامل جراء اندلاع حريق.

وقد وقع هذا الحريق فجر يوم الاثنين. وتؤكد تقارير وسائل الإعلام الفرنسية أنه جرى السيطرة على الحريق، لكن السوق تضرر بشدة، وأن موقع الحادث دُمّر تقريباً بالكامل.

وبحسب تقرير لوموند، أُبلغت فرق الإطفاء بالحريق حوالي الساعة 4:15 فجراً بالتوقيت المحلي. وتمت السيطرة على الحريق، لكن الهيكل المعدني للسوق انهار، ودُمّر السوق المسقوف بالكامل. وأُصيب أحد رجال الإطفاء بجروح طفيفة، ولم تُعلن خسائر أخرى حتى نشر التقرير.

تأسس سوق آنفان روغ عام 1615، ويُعد أقدم سوق مسقوف للمواد الغذائية في باريس. وقد سُجل هذا المجمع في قائمة الآثار التاريخية الفرنسية عام 1982. وبدأت النيابة العامة في باريس تحقيقاً لتحديد مصدر الحريق. ولم يُعلن بعد سبب الحادث.

وقد شهدت مدن فرنسية مختلفة، منها باريس، في الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين الطلاب المحتجين والشرطة. وقد نفت وسائل الإعلام الفرنسية وجود صلة بين حريق السوق التاريخي في باريس والاحتجاجات.

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