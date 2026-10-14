تغيير استراتيجي في التعامل مع المخالفين في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى أكدا في حوار مع رويترز أن البلاد تستخدم أساليب جديدة لفرض الإدارة في مضيق هرمز ومعاقبة السفن المخالفة.

وأوضحا أن الأساليب الجديدة لإيران تُنفذ منذ 10 أيام ضد السفن المخالفة التي لا تتبع المسارات التي حددتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف هذان المسؤولان أن الاستراتيجية الجديدة تشمل تغيير نوع الهجمات وشدتها. وتحاول أميركا وحلفاؤها خفض أسعار النفط العالمية عشية انتخابات التجديد النصفي في هذا البلد، لكن أحد أهداف تغيير استراتيجية إيران هو إبقاء أسعار النفط مرتفعة. وقد اتُّخذ هذا القرار بتنسيق كامل بين قادة النظام.

وكانت دائرة العلاقات العامة للقوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني قد أعلنت مؤخراً أن ناقلة من نوع شاتل تحمل 750 ألف برميل من النفط الخام حاولت، دون اكتراث بالتحذيرات والإنذارات الصادرة عن القوات البحرية للحرس الثوري، العبور من مسار غير مصرح به، فاصطدمت بلغم بحري وتعرضت لانفجار وحريق شديد.

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