التايمز: أميركا لا تزال غارقة في خسائر الحرب السابقة على إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة التايمز البريطانية اعترفت بأن عودة الاعتداءات الأميركية على إيران يمكن أن تفرض تكاليف باهظة على واشنطن، وذلك في وقت لا يزال فيه هذا البلد غارقاً في تكاليف اعتداءاته السابقة.

وبحسب هذا التقرير، تجاوزت التكاليف المالية وخسائر الاعتداءات الأميركية السابقة على إيران 43 مليار دولار، وتضررت عشرات الطائرات الأميركية، ومخزونات صواريخ الاعتراض على وشك النفاد.

وأضافت هذه الصحيفة أن إيران، رغم الحصار والهجمات الأميركية، تمكنت من استعادة جزء من قدراتها العسكرية، ومنها المنشآت ومنصات الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وشددت التايمز على أن هذه الظروف تجعل أي هجوم جديد أكثر تكلفة بالنسبة لأميركا.

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