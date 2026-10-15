عدوان صهيوني يستهدف ريف دمشق

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن هاوار نيوز أن مصادر محلية أعلنت يوم الخميس سماع دوي انفجارات في قرى منطقة وادي بردي في ريف دمشق؛ أصوات وصلت أيضاً إلى منطقتي قدسيا وجديدة عرطوز.

وبحسب تقرير هذه المصادر، وقعت الانفجارات في أعقاب قيام عسكريين صهاينة بتفجير تحصينات وملاجئ عسكرية في سفوح جبل الشيخ، في المرتفعات المطلة على قرية بقاسم في ريف دمشق الغربي.

ومنذ سقوط حكومة بشار الأسد وسّع الكيان الصهيوني هجماته الجوية وعملياته البرية في مختلف مناطق سوريا، واستهدف مواقع عسكرية سابقة للجيش السوري. كما دخل عسكريون صهاينة المنطقة العازلة الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة في جنوب سوريا، وسيطروا على مواقع حول جبل الشيخ (حرمون)؛ وهي منطقة استراتيجية تطل على ريف دمشق ومرتفعات الجولان المحتلة.

وفي 20 سبتمبر 2026 أيضاً، أفادت وسائل إعلام سورية بتفجير مواقع عسكرية سابقة للجيش السوري قرب قلعة جندل في سفوح جبل الشيخ، وقصف مناطق في ريف محافظة القنيطرة. كما فجّر عسكريون صهاينة في 5 أكتوبر مبنى مهجوراً خلال عملية في ريف دمشق الغربي.

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