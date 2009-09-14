مصدر مسؤول: ايران ستزيد من تعاونها مع منظمة الملاحة الدولية

وأفاد مراسل وكالة مهر للانباء ان علي طاهري قال اليوم الاثنين للمراسلين، ان هذه الزيارة الثالثة للامين العام لمنظمة الملاحة الدولية افتيميوس ميتروبولس الى ايران، موضحا ان امن الملاحة وسلامة الحركة الملاحية ورعاية البيئة ومستوى الارتياح من خدمات الملاحة بانها من واجبات منظمة الملاحة الدولية.

وأضاف مساعد وزير الطرق والمواصلات انه تمت المصادقة على مواثيق عديدة من اجل تنفيذ هذه الواجبات، كما ان الهدف الرئيسي لإيران هو اتخاذ خطوات مؤثرة وكبيرة لتنمية الملاحة البحرية في ظل التعاون الاقليمي والدولي وخاصة مع منظمة الملاحة الدولية.

وأوضح ان ايران قامت بخطوات جيدة ومؤثرة في مجال المعدات والتجهيزات وتنمية الموانئ، وأعرب عن امله بأن تتبدل إمكانات ايران واستعدادها الى واقع عملي في مجال الملاحة.

كما اعلن طاهري عن مشاركة ايران وتعاونها الوثيق مع منظمة الملاحة الدولية لمواجهة قراصنة البحر وإرسال سفن حربية الى سواحل الصومال./انتهى/