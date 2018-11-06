أنقرة: التدابير الأحادية الجانب التي تتخذها أمريكا تؤثر على العالم برمته بما فيه تركيا

وأشار وزير الخارجية التركي، في حديثه للصحفيين خلال زيارته إلى اليابان والتي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية إلى أن معاقبة الشعب الإيراني أمر "غير عادل".

وتابع "التدابير الأحادية الجانب، التي تتخذها أمريكا تؤثر على العالم برمته بما فيه تركيا".

ودخلت الحزمة الثانية من الحظر الأمريكي على طهران حيز التنفيذ، أمس الاثنين، وتستهدف النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وأعادت الولايات المتحدة فرض حظر واسع النطاق على إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب 2018، الذي كان معلقا في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية في مايو / أيار الماضي.

ومن جانبه، دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام على خوشرو، المجتمع الدولي إلى إدانة الحظر الأمريكي على بلاده، آملا في رد جماعي على ذلك الحظر، الذي دخلت الحزمة الثانية منه حيز التنفيذ./انتهى/