اللواء جعفري: تهديد إيران عسكريا دائما ما يأتي بنتائج عكسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قسم العلاقات العامة لمنظمة تعبئة أساتذة البلاد الجامعيين إن اللواء جعفري صرح بأنّ شباب البلاد استطاعوا في شتي المجالات التفوق علي المشاكل بفضل تحلّيهم بالإبداع والسرعة في العمل وتوظيفهم طاقاتهم وقيامهم بدور تاريخي خدم أمن البلاد.

وأكّد القائد العام لقوات الحرس علي دور الإمام الخميني الراحل في انتصار الثورة الاسلامية وتربيته جيلاً من الشباب المؤمنين والمضحين مشيراً الي وصف سماحة قائد الثورة الاسلامية هذه العملية التربوية بأنها فتح الفتوح.

و واصل اللواء جعفري قائلاً: إنّ التجربة أثبتت عدم جدوي التهديد العسكري ضد الجمهورية الاسلامية وعودته بنتيجة عكسية علي مُطلقيه.

ولفت الي دخول العدو الساحة الفكرية والذي يستهدف من خلالها النظام الشعبي والاسلامي عبر توظيف تهديد ناعم، داعياً الشباب الواعد والمحب للبلاد الي الرد علي هذا النوع من التهديدات والقيام بدورهم في هذه الساحة.

وأكّد جعفري علي ضرورة التركيز علي حل مشاكل الناس في ظل الحربين الاقتصادية والثقافية التي أطلقهما الأعداء ومساهمة الشباب في حل مشاكل البلاد عبر الإتحاد والوفاق وتكريس الطاقات الموهوبة والشباب الثوريين.