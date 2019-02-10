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١٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٦:٢٢

"اليونيسف" تطالب بإنهاء استهداف أطفال فلسطين

"اليونيسف" تطالب بإنهاء استهداف أطفال فلسطين

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بـ"إنهاء استهداف الأطفال في ​فلسطين​، بعد يوم من استشهاد طفلين في ​قطاع غزة​ برصاص ​الجيش الإسرائيلي​"، مشيرةً إلى أن "4 أطفال فلسطينيين قتلوا هذا العام، دون الإشارة إلى استشهادهم برصاص الجيش الإسرائيلي".

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم السبت، بإنهاء استهداف الأطفال في فلسطين، بعد يوم من استشهاد طفلين في قطاع غزة المحاصر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أعربت المنظمة عن "عميق الحزن" إزاء مقتل الطفلين، في إشارة إلى حمزة اشتيوي (17 عاماً) وحسن شلبي (13 عاماً)، اللذين استشهدا برصاص إسرائيلي الجمعة أثناء مشاركتهما في مسيرات العودة السلمية على حدود القطاع.

وأضاف البيان أن 4 أطفال فلسطينيين قتلوا هذا العام، دون الإشارة إلى استشهادهم برصاص جيش الاحتلال.

وتابعت يونيسيف أن ظروف مقتل الطفلين ما تزال قيد "التحقق"./انتهى/

رمز الخبر 1892137

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