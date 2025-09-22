اليونيسف تعلق على الجريمة الوحشية التي ارتكبها الصهاينة باستشهاد ثلاثة أطفال لبنانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بيانًا أدانت فيه هذا العدوان، وذلك في أعقاب الجريمة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بشن هجوم على لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد أفراد عائلة، بينهم عدد من الأطفال.

في ظل عجز الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة عن اتخاذ موقف حازم وواضح ضد الكيان الصهيوني وجرائمه تحت السيطرة والضغط الأمريكي، أعلنت اليونيسف، دون ذكر إسرائيل بالاسم، ما يلي: ندين بشدة استشهاد ثلاثة أطفال من عائلة واحدة في الهجوم على جنوب لبنان.

وأضافت المنظمة: "استهداف الأطفال أمر غير مقبول وغير مبرر، ولا ينبغي أن يدفع أي طفل ثمن الصراع في أي مكان في العالم بحياته".

وأكدت اليونيسف على ضرورة الوقف الفوري للصراعات والانتهاكات لضمان حماية أرواح الأطفال.

