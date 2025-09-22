  1. الدولية
  2. أوروبا
٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٢:١٩ م

اليونيسف تعلق على الجريمة الوحشية التي ارتكبها الصهاينة باستشهاد ثلاثة أطفال لبنانيين

اليونيسف تعلق على الجريمة الوحشية التي ارتكبها الصهاينة باستشهاد ثلاثة أطفال لبنانيين

أدانت اليونيسف الهجوم الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني على جنوب لبنان، والذي أسفر عن استشهاد عائلة، بينهم ثلاثة أطفال، وأكدت أن استهداف الأطفال تحت أي ذريعة وفي أي ظرف أمر غير مبرر وغير مقبول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بيانًا أدانت فيه هذا العدوان، وذلك في أعقاب الجريمة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بشن هجوم على لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد أفراد عائلة، بينهم عدد من الأطفال.

في ظل عجز الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة عن اتخاذ موقف حازم وواضح ضد الكيان الصهيوني وجرائمه تحت السيطرة والضغط الأمريكي، أعلنت اليونيسف، دون ذكر إسرائيل بالاسم، ما يلي: ندين بشدة استشهاد ثلاثة أطفال من عائلة واحدة في الهجوم على جنوب لبنان.

وأضافت المنظمة: "استهداف الأطفال أمر غير مقبول وغير مبرر، ولا ينبغي أن يدفع أي طفل ثمن الصراع في أي مكان في العالم بحياته".

وأكدت اليونيسف على ضرورة الوقف الفوري للصراعات والانتهاكات لضمان حماية أرواح الأطفال.

/انتهى/

رمز الخبر 1962952

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات