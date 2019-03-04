مستوطنون اسرائيليون يقتحمون سبسطية شمال نابلس

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ان خمسين مستوطنا اقتحموا المنطقة الاثرية فى البلدة بحماية قوات الاحتلال التى اعتدت على الفلسطينيين وفرضت طوقا عسكريا حول المنطقة.

وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال الاسرائيلى والمستوطنين وخاصة المنطقة الاثرية فى محاولة لتهويدها./انتهى/