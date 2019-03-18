ظريف يلتقي بممثل السيستاني في ايران

وافادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد توجه صباح اليوم الاثنين الى مدينة قم ليلتقي مع عدد من العلماء والاساذة في الحوزة العلمية، حيث استقبله محافظ قم "بهرام سرمست".

واستهل ظريف زيارته باللقاء مع حجة الاسلام "جواد الشهرستاني" ممثل اية الله العظمى علي السيستاني في ايران.

ومن المقرر أن يلتقي ظريف بآيات الله العظام "مكارم شيرازي" و"نوري همداني" و"وحيد خراساني" وبعد إقامة صلاة الظهر سيلتقي بآية الله "جوادي آملي".

ويتضمن جدول اعمال زيارة ظريف الحضور في اجتماع اللجنة الادارية لمدينة قم وزيارة حرم السيدة معصومة (س).

ولم توجه دعوة للصحفيين للحضور في لقاءات ظريف مع مراجع التقليد وسوف تجرى هذه اللقاءات بشكل مغلق./انتهى/.