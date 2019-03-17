روحاني: لا شك أن أمريكا لن تحقق أهدافها من العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس روحاني قال اليوم الاحد خلال مراسم تدشين اربعة مراحل جديدة من مشروع بارس الجنوبي الغازي ان اليوم هو يوم مفرح جدا ومبارك بالنسبة للشعب الايراني الكبير حيث وجه ضربات قاصمة للاعداء الذين كانوا يتصورون ان الحظر سيعطل جميع المشاريع والتقدم في ايران .

وافاد بان العدو كان يتصور ان الشعب سيضطر تحت وطاة الضغط الاقتصادي الى الاعلان عن عجزه امام الاستكبار ولكن جماهيرنا التي صنعت التاريخ جسد صموده ومقاومته في جميع المراحل التاريخية ولاسيما خلال هذه الاعوام التي تطوي ايامها الاخيرة .

واشار روحاني الى ان الدورة الاولى من حكومته شهدت افتتاح 15 مرحلة من مراحل حقل بارس الجنوبي بعد ان كانت البلاد قد شهدت فيما قبل افتتاح 10 مراحل وهذا يعد عملا كبيرا حيث تسهم هذه المراحل في انتاج 100 مترمكعب من الغاز.

واكد الرئيس روحاني انه عندما يزداد انتاج البلاد من النفط والغاز فان ذلك يعني في الحقيقة تنامي القدرة الوطنية للجمهورية الاسلامية الايرانية .

ولفت روحاني الى اهمية الاكتفاء الذاتي في البلاد وقال ان البلاد كانت في السابق الى استيراد البنزين والغاز ولكنها استطاع اليوم من الوقوف على قدميها على صعيد انتاج البنزين والسولار والغاز الامر الذي يجعل البلاد مكتفية ذاتيا وهنا لايمكن لاي احد ان يتعاطى بغطرسة مع ابناء شعبنا.

وتابع ان انتاج البلاد من البنزين ازداد من 52 مليون لتر الى 101 مليون لتر يوميا حاليا وهو يعد مفخرة للشعب الايراني في قطع التبعية للخارج .

وقال ان على اميركا ان تعلم روحانی اظهار داشت: هم اینک تولید بنزین در کشور از 52 میلیون لیتر در روز به 101 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.