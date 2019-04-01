  1. إيران
١ أبريل ٢٠١٩ - ١٦:٢٨

"خرم آباد" غربي ايران تتحول الى مدينة عائمة إثر السيول / فيديو

"خرم آباد" غربي ايران تتحول الى مدينة عائمة إثر السيول / فيديو

إجتاحت السيول مدينة "خرم آباد" مركز محافظة "لرستان" غربي ايران، حيث حولتها الى مدينة عائمة على سطح المياه.

تحميل 16 MB

     

رمز الخبر 1893499

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 5 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي