https://ar.mehrnews.com/news/1893499/ ١ أبريل ٢٠١٩ - ١٦:٢٨ رمز الخبر 1893499 إيران إيران ١ أبريل ٢٠١٩ - ١٦:٢٨ "خرم آباد" غربي ايران تتحول الى مدينة عائمة إثر السيول / فيديو إجتاحت السيول مدينة "خرم آباد" مركز محافظة "لرستان" غربي ايران، حيث حولتها الى مدينة عائمة على سطح المياه. تحميل 16 MB رمز الخبر 1893499 سمات خرم آباد محافظة لرستان السيول في ايران الفيضانات في ايران مطالب مرتبط روحاني يأمر بتجنيد كل الطاقات والإمكانات لإدارة أزمة السيول سيول جارفة تتجه نحو مركز مدينة خرم آباد غرب ايران
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