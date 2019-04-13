"العربية" ان تكذب اكثر..هتافات منددة بالرياض وأبو ظبي بليبيا

وردد المتظاهرون شعارات رافضة ومنددة بالدور الإماراتي والسعودي والفرنسي الداعم لعميات حفتر العسكرية، مطالبين برحيل هذه القوات.



وجاءت هذه المظاهرات الحاشدة في طرابلس ومصراتة استجابة لدعوات "حراك مدنيون ضد الانقلاب" بالخروج ضد قوات حفتر المعتدية على العاصمة.



وأكد المتظاهرون تمسكهم بالدولة المدنية القائمة على المؤسسة، ورفض سياسية اللواء المتقاعد خليفة حفتر الرامية إلى عسكرة المشهد السياسي الليبي والدولة.

وفي سياق ذي صلة أعلنت قنوات ووسائل إعلام موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر عن خروج مظاهرات مؤيدة لحفتر في بنغازي وطبرق شرق ليبيا، وسبها جنوبا وغريان غرب البلاد، إلا أنها لم تبث أي صور عن هذه المظاهرات.

وعلى الصعيد الإنساني أعلن الهلال الأحمر فرع طرابلس عن إجلاء أكثر من 200 عائلة ومئتين وخمسين عاملا إفريقيا، من منطقة السواني جنوب غرب العاصمة طرابلس بعدما تعرضت المنطقة لقصف عشوائي بصواريخ الجراد والهاون من قوات حفتر.



ونبهت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس إلى إمكانية فصل الكهرباء عن مناطق عين زارة ووادي الربيع والسواني والزهرة وقصر بن غشير جنوب غرب وشرق طرابلس، بسبب استهداف قوات حفتر لخطوط التغذية والمحطات عشوائيا.