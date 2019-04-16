ظريف: مقاومة الشعب السوري أمام الإرهابيين أَنْأَت المنطقة من طامة كبيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني التقى بنظيره السوري وليد المعلم، وناقش معه أهم القضايا في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التطورات في شمال إفريقيا.

وأكد ظريف على ضرورة انسحاب جميع الإرهابيين من سوريا واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، مشددًا على أن مقاومة الشعب والحكومة السورية ضد خطر الإرهاب أنقذت المنطقة من خطر كبير ومؤامرة رهيبة.

وبدوره أشار وزير الخارجية السوري إلى التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مصرحا: "هذا التعاون أدى إلى الإطاحة بمؤامرات كبيرة، ومن الضروري أن يستمر هذا التعاون ويزداد عمقا"./انتهى/