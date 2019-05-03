وجاء تصريح اللواء باقري لدى استقباله الخميس قائد سلاح طيران الجيش العراقي الفريق الطيار الركن حامد عطية خوين والوفد العسكري الرفيع المرافق له حيث قال خلال اللقاء اننا نعتبر العراق بلد مقدس وصديق وشقيق لنا ونؤكد على ضرورة واهمية تطوير العلاقات الاستراتيجية والعملانية والتقنية والصناعية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق .

واشار باقري الى ان ايران تعتبر امن ونمو العراق من امنها ونموها وقال اننا نقف بكل ما اوتينا من قوة الى جانب العراق.

ولفت باقري الى ظروف المنطقة وتجربة التعاون العسكري بين البلدين في التصدي للارهاب وقال ان ايران والعراق بلدان لهما ثقلهما المهم في العالم الاسلامي وغرب اسيا وبامكانهما من خلال التعاون الثنائي ان يلعبا دورا مهما في تكريس السلام والامن والاستقرار في المنطقة.

دوره اشاد الفريق «حامد عطیه خوین» بدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للعراق في التصدي لداعش والجماعات الارهابية التكفيرية مؤكدا اننا لن نرى سوا الصدقية من ايران وقد خضنا تجربه صعبة خلال الحرب مع داعش .

وتابع ان بغداد اقتربت من السقوط وتراجع جميع اصدقائنا وحلفائنا ولم نجد حينها سوى الاشقاء الايرانيين الى جانبنا في الساحة .

واكد الفريق «حامد عطیه خوین» في الختام اننا نتطلع الى تطور العلاقات بين البلدين .