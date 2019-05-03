"ذوب آهن" و"نفط آبادان" يرتقيان إلى المركز السابع والثامن

سجل هدفي لفوز للفريق الزائر ، محمد نجاد مهدي (45+1) وعلي رضا جراغعلي (87).

وبهذا الفوز ارتقى "ذوب آهن اصفهان" الى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد "بارس جنوبي جم" عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة اخرى نجا "نفط مسجد سليمان" من الخسارة امام ضيفه "سبيدرود رشت" بتعادله 1-1 في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة اصبح رصيد "نفط مسجد سليمان" 21 نقطة في المركز الرابع عشر، ورصيد "سبيد رود رشت" 20 نقطة في المركز الخامس عشر ما قبل الاخير.

هذا وحقق نادي "نفط آبادان" فوزا لافتا على مضيفه "نساجي مازندران" رغم النقص العددي بنتيجة 2-1 في المباراة التي اقيمت عصر اليوم الجمعة في اطار منافسات الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

واقيمت المباراة في مدينة قائمشهر (شمال) في اطار الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري ، وأدارها الحكم بيام حيدري» بحضور نحو 10 آلاف متفرج.

سجل "نفط آبادان" هدفيه بواسطة جاناثان بالوتلي (45) ومحمد رضا غبيشاوي (67)، فيما سجل نساجي مازندران هدفه الوحيد في الدقيقة 89 بواسطة محمد مهدي نظري.

يذكر ان "نفط آبادان" لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 8 من الشوط الاول بعد ان طرد حكم المباراة لاعبه، وفا هخامنش، بعد اعاقته لمهاجم نساجي مازندران، ميلاد سينك اثر انفراده بالمرمى.

وبهذا الفوز ارتقى "نفط آبادان" الى المركز الثامن في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 33 نقط، فيما توقف رصيد نساجي مازندران عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر./انتهى/

