  1. السياسة
٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٠٥ م

خلال حفل تقدیم أوراق إعتماد سفیر إیران في النروج:

ملك النرويج: يجب تطوير العلاقات بين "أوسلو" و"طهران"

ملك النرويج: يجب تطوير العلاقات بين "أوسلو" و"طهران"

أعرب ملك النرويج عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين طهران وأوسلو من خلال تفاعل المسؤولين والسلطات في البلدين، خلال تقديم أوراق إعتماد السفير الإيراني الجديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ "على رضا يوسفي" السفير الإيراني لدى النرويج سلّم أوراق إعتماده للملك "هارالد الخامس" خلال المراسم الرسمية.

وكما تمّت مناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية على هامش الحفل.

وقال سفير بلادنا: "نظراً للقدرات الجيدة في البلدين، يمكن توسيع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات"، كما قدّم تقريراً عن الإجراءات المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا في ظل تمديد العقوبات الأمريكية على إيران.

وكما أعرب "هارولد الخامس" عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين "إيران" و"النرويج" من خلال تفاعل المسؤولين والسلطات في البلدين.

ونقل تحياته على رئيس بلادنا.

رمز الخبر 1905250

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