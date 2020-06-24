ملك النرويج: يجب تطوير العلاقات بين "أوسلو" و"طهران"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ "على رضا يوسفي" السفير الإيراني لدى النرويج سلّم أوراق إعتماده للملك "هارالد الخامس" خلال المراسم الرسمية.

وكما تمّت مناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية على هامش الحفل.

وقال سفير بلادنا: "نظراً للقدرات الجيدة في البلدين، يمكن توسيع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات"، كما قدّم تقريراً عن الإجراءات المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا في ظل تمديد العقوبات الأمريكية على إيران.

وكما أعرب "هارولد الخامس" عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين "إيران" و"النرويج" من خلال تفاعل المسؤولين والسلطات في البلدين.

ونقل تحياته على رئيس بلادنا.