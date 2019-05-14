ظريف: كنا على معرفة بمخططات المتطرفين لتوتير الاوضاع في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الايراني الذي يزور الهند حاليا ، صرح بعد لقائه بنظيرته الهنديه فيما يتعلق بما يتضمنه اللقاء، صرح: دار حوار جيد للغاية فيما يتعلق بموضوع الاتفاق النووي وقرارات ايران، وتم توضيح مواقف الجمهورية الاسلامية للجانب الهندي، كما حصل مع باقي الشركاء النوويين لايران مثل روسيا.

واشار ظريف الى تأكيد الوزيرة الخارجية الهندية على اهمية تنفيذ الاتفاق النووي وضرورة الحفاظ على مصالح ايران والاجراءات التي يجب ان تتخذ في هذا السياق، موضحا: نحن أكدنا على ان خطوات الجمهورية الاسلامية جاءت ضمن اطار الاتفاق النووي.

وأضاف: تضمن الحوار ايضا مواضيع اقليمية والمخاطر التي يتسببها المتطرفون من الساسة الامريكيين ومساعيهم في المنطقة والمخاوف التي تأتي من وراء إجرءاتهم واعمالهم التخريبية والمثيرة لعلامات الاستفهام والتي كنا نتوقع قيامهم بمثلها من أجل تصعيد الاوضاع في المنطقة من قبل.

وأشار ظريف الى أن الحوار حول مواضيع الطاقة وميناء جابهار والعلاقات الثنائية كانت ايجابية للغاية، مضيفا: تناول النقاش ايضا موضوع التجارة بين البلدين والمساعي من اجل استمرارها ورفع مستواها، اضافة الى موضوع افغانستان وآخر التحولات فيها وموضوع الارهاب.

وفي الختام قال ظريف: ان مواقف الهند تتماشى مع ايران في العديد من المجالات، ومشاورات من هذا النوع ضرورية لكلا البلدين./انتهى/