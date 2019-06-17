إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

وفي تصريحات لوكالة مهر للأنباء قال البرلماني الايراني أن الاوروبيين أظهروا دائما أنهم يقومون بدور الشرطي الجيد في التعامل مع السلوك الأمريكي، مؤكدا أنهم في الوقت الحالي ليس لديهم ارادة جادة للحفاظ على الاتفاق النووي.

وتابع " إن حجم تبادلنا التجاري مع الاتحاد الاوروبي لا يتجاوز العشرين مليار دولار في أحسن الحالات لكن الحجم التجاري بين أمريكا والاتحاد الاروبي يقترب من ألف مليار دولار وبالطبع فإنهم لن يضحوا بهذا الحجم من التبادل التجاري مع واشنطن".

وأشار إلى أن الاوروبيين يحاولون أن يكسبوا الوقت في هذه القضية وقال في هذا الخصوص " إن البقاء في الاتفاق النووي هو في صالح الأوروبيين لكنهم لا يريدون أن يدفعوا تكاليف للبقاء فيه بل يريدون فقط إبقاء طهران في هذا الاتفاق دون أن تكون هناك أي منفعة لايران من جانب هذا الاتفاق".

وشدد على ضرورة إنهاء هذه الحالة التي لا تصب في مصلحة ايران منوها إلى أن ايران ستتخذ إجراءات محددة بعد انتهاء الفرصة الستين يوما.

وأضاف " ستقوم ايران في المرحلة الاولى برفع نسبة التخصيب لأننا قبل الاتفاق النووي كنا نخصب حتى 20% لكن بعد الاتفاق النووي تعهدنا بموجبه بنسبة 3.67 % لكن إذا ما انتهت هذه المهلة فإننا سنقوم بالتخصيب بالقدر الذي نحتاجه".

وختم رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الاسلامي مجتبى ذوالنور بالقول إن طهران ستضع قرار الانسحاب من الاتفاق النووي على جدول أعمالها في حال لم تف الدول الاوروبية بتعهداتها ولم تقم باجراءات في اطار الاتفاق النووي./انتهى/