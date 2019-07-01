ظريف: مخزون اليورانيوم المخصب الايراني تجاوز سقف ال300 كيلوغرام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قال في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش مراسم مأتم النائب المرحوم مرتضى صفاري، قال: وفقا لمعلوماتي فإن كمية تخصيب اليورانيوم تجاوزت الـ300 كغ وسبق وتم الاعلان عن الاجراءات التي سنمضي بها بشكل صريح وشفاف ضمن اطار الدفاع عن حقوقنا وفقا لما ينص عليه الاتفاق النووي.

وأضاف ظريف: سبق واعلنت الجمهورية الاسلامية بأن اجراءات الاوروبيين لم تكن كما ينبغي (للحفاظ على مصالح ايران)، وايران ستمضي وفقا للبرنامج الذي اعلنته سابقا، وحاليا يتم تنفيذ المرحلة الاولى من هذا البرنامج والذي هو زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم واحتياطي الماء الثقيل.

وتابع: المرحلة التالية ايضا تم الاعلان عنها وهي تجاوز نسبة النقاء المحددة وهي 3،67 بالمئة، مضيفا: كما وجاء في رسالة الرئيس الايراني أنه سيتم التراجع عن هذه الاجراءات في حال ان قطعت اوروبا الخطوات اللازمة (للحفاظ على مصالح ايران)، وفي حال ان لم يحصل ذلك ستواصل ايران اجراءاتها ضمن اطار البند الـ36 من الاتفاق النووي.

وقال ظريف: البند الـ36 يعد ضمان تنفيذ الاتفاق النووي، والاوروبيون يجب ان يحترموا هذا البند كما يزعمون انهم يحترمون الاتفاق النووي، واجراءات ايران لم تكن خارجة عن هذا الضمان.

واعتبر ظريف ان الاينستكس تعتبر خطوة بدائية لتنفيذ التعهدات الاوروبية، قائلا: البند الاول حتى الثالث من الاتفاق النووي ينص بالتعهدات الاوروبية بشكل واضح، اضافة الى نتائج تنفيذها والتي يجب ان تكون ملموسة لدى الشعب الايراني.

وتابع وزير الخارجية الايراني: بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 15 من مايو 2018وتنفيذ ايران لبند الـ36 من الاتفاق منذ ذلك الحين، قدم الاوروبيون 11 تعهداً لإيران والاينستكس لم تكن ضمن هذه الوعود، بل مجرد بادرة لتنفيذها، مضيفا: الان وبعد مضي 14 شهرا على ذلك الوقت بدأ الاوروبيون بتطبيق الاينستكس.

وشدد ظريف على ان الاينستكس لا تعني شيئا بدون تنفيذ باقي التعهدات الاوروبية، وعليهم بتنفيذ كافة ما تعهدوا به فيما يتعلق بضمان بيع النفط الايراني وضمان عائدات النفط وضمان عملية النقل، واعادة الاموال الايرانية.

وقال ظريف: تم التأكيد على هذه التعهدات الـ11 ثلاث مرات، في الاجتماع الاول مع الاوروبيين وفي الاجتماع مع مجموعة 4+1 على مستوى الوزراء، وعلى هامش اجتماع منظمة الامم المتحدة./انتهى/