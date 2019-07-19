السيد نصرالله: امريكا ليست قادرة على فرض حرب عسكرية على ايران

وثمن السيد حسن نصرالله خلال استقبال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، الدعم الحاسم والمؤثر من قبل قائد الثورة الاسلامية وحكومة وشعب الجمهورية الاسلامية الايرانية من أجل ارساء دعائم الاستقرار والامن في المنطقة وخاصة في لبنان.

ولفت السيد نصر الله إلى أنه كما قال قائد الثورة الاسلامية ان أمريكا ليست قادرة على فرض حرب عسكرية على ايران إلا ان البيت الابيض يدرك أنه اذا حدثت حرب على ايران فإن كل المنطقة ستتعرض لتداعيات هذه الحرب وبكل تأكيد لن تقرر أمريكا نهاية تلك الحرب.

وحول فلسطين أوضح السيد نصرالله ان المقاومة هي الخيار الوحيد والأقوى لمواجهة جرائم واعتداءات واطماع الصهاينة.

ولفت إلى أن مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية السياسي والديمقراطي حول اجراء استفتاء بين سكان فلسطين الرئيسيين والتاريخيين وبمشاركة جميع الاديان هي مبادرة سياسية ومنطقية وواقعية حيث سيقرر سكان فلسطين الرئيسيين مصيرهم على اساس ذلك المقترح لكن الصهاينة الغاصبين لا يفهمون إلا لغة المقاومة فقط.

وبشأن تطورات المنطقة اكد الامين العام لحزب الله ان أمريكا والصهاينة يواصلون اجراءاتهم العدوانية ضد المنطقة حيث يحاول الامريكيون منع تطهير فلول الارهابيين ويمنعون عودة اللاجئين السورييين بطرق مختلفة بغية استمرار الازمة، مشيرا الى ان هذه السياسات التدخلية في المنطقة ستفشل بكل تأكيد.

بدوره هنأ عبداللهيان بذكرى انتصار لبنان في حرب تموز، مستعرضاً المستجدات الاقليمية والدولية والعلاقات البرلمانية والسياسية بين طهران وبيروت.