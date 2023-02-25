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٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٨:٤٩ م

أمير عبداللهيان يعزي بوفاة مساعدة المبعوث الايراني لدى منظمة البحرية الدولية

أمير عبداللهيان يعزي بوفاة مساعدة المبعوث الايراني لدى منظمة البحرية الدولية

عزى وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، بوفاة مساعدة المبعوث الايراني لدى منظمة البحرية الدولية ( IMO )، الفقيدة ماندانا منصوريان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارسل وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، برقية تعزية، اليوم السبت بوفاة مساعدة المبعوث الايراني لدى لمنظمة البحرية الدولية ( IMO )، الفقيدة ماندانا منصوريان.

واعتبر امير عبداللهيان في رسالة العزاء التي بعثها، اسرة منصوريان وجميع زملائها بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن والمنظمة البحرية الدولية، ان "اهتمام وجهود الفقيدة في سياق تنفيذ المهام الموكلة اليها، ومثابرتها وخبراتها في الشؤون الدولية البحرية، الى جانب هواجسها حيال مصالح ايران العزيزة، شكلت جانبا من السمات البارزة التي تحلت بها".

وفي الختام، ابتهل اوزير الخارجية الى الباري تعالى ان يمنّ على "الفقيدة منصوريان"، بالمغفرة والرحمة الواسعة، وان يلهم "ذويها المحترمين ولاسيما زوجها العزيز السيد ناصر سالمي الصبر والسلوان".

/انتهى/

رمز الخبر 1930997

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