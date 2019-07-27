اللواء سليماني: قائد الثورة عبر بالبلاد من العواصف العاتية

وفي كلمته اليوم السبت خلال مراسم تكريم امام الجمعة والممثل السابق للولي الفقيه في محافظة كرمان آية الله يحيى جعفري لخدماته التي قدمها على مدى عقود، قال اللواء سليماني: انه وعلى مدى الاعوام الاربعين الماضية كان لنا الكثير من الاعداء على الدوام وشهدنا خلالها العديد من المؤامرات، وقد عبر بنا سماحة قائد الثورة الاسلامية بعد الامام من العواصف العاتية لكننا نعلم جميعا بان كل انسان بارز لو لم يكن له انصار مؤهلون واكفاء ومضحون وحكماء ومقاومون فان الامور لن تصل الى غايتها.

واضاف، ان امتلاك افراد فطنين وحكماء وشجعان وشعبيين ملتزمين بالاسلام ونهج الثورة والامام هو العنصر الاساس لانتصاراتنا ونجاحاتنا على مدى الاعوام الاربعين الماضية واهم اركانها هو وجود علماء الدين.

وقال اللواء سليماني بان الهدف من هذه الملتقيات ليس مجرد تكريم شخص بعينه بل ايضا تكريم الاسلام وثقافة الاسلام وتبيين قدرة وتاثير الاسلام في بناء الانسان اولا وتكريم علماء الدين ثانيا.

واضاف، هنالك في جميع الاديان عادة شريحة علماء دين تتمتع بمكانة وطبقة خاصة وهي على العموم طبقة تحظى بمجموعة من الامتيازات المالية والطبقية الخاصة التي تكون موروثة في بعض الاحيان.

وقال اللواء سليماني، اننا نرى مثل هذا التقسيم في نظام آل سعود حيث يتوجب ان تكون المرجعية في الوهابية متعلقة بطبقة معينة ولا وجود للاستقلالية فيها الا ان المكان الوحيد الذي يتمتع بالاستقلالية هو شريحة علماء الدين لدى الشيعة.