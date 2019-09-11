رئيس الاركان الصيني: زيارة اللواء باقري تكتسب اهمية فائقة

لدى استقباله اللواء باقري والوفد المرافق اليوم الاربعاء خلال زيارته الى بكين بدعوة رسمية، اعرب الجنرال "لي زوا تشنغ"، عن أمله بأن تؤدي هذه الزيارة الى تحقيق نتائج استراتيجية لكلا البلدين.

من جهته أعرب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، خلال اللقاء، عن ارتياحه لزيارة الصين، مهنئا في ذات الوقت بالذكرى السنوية السبعين لاستقلال هذا البلد.

ووصف جمهورية الصين الشعبية بانها ولة ذات اهمية ومؤثرة على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وخلال الاجتماع الرسمي ، تباحث الجانبان الايراني والصيني بشان القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر انه جرى استقبال رسمي لرئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية والوفد المرافق في بكين عصر اليوم الاربعاء حسب التوقيت المحلي من قبل رئيس هيئة أركان الجيش الصيني الجنرال "لي زوا تشنغ".