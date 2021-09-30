وزير الخارجية الايراني: سنتذكر دوما اصدقاء الايام الصعبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني كتب في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الخميس باللغة الصينية مهنئا بالذكرى السنوية الـ 72 لتاسيس جمهورية الصين الشعبية: نحن شركاء في ابتهاج جمهورية الصين الشعبية في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 72 لتاسيسها.

واضاف: ان جهودنا المشتركة منصبة على التعاون المتبادل بين حضارتين في مكافحة كورونا والتقدم بمشروع "حزام واحد، طريق واحد" وبرنامج التعاون الشامل. سنحتفظ في ذاكرتنا دوما باصدقاء الايام الصعبة. اجدد التهنئة بيوم (اليوم الوطني) ولادة جمهورية الصين الشعبية./انتهى/