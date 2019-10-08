المقاومة ترصد انشطة اسرائيل

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة "اسرائيل هيوم" الصهيونية لفتت الى موضوع رصد وتغطية اخبارها في وسائل الاعلام التابعة للمقاومة الاسلامية حركة النجباء.

وكتبت هذه الصحيفة في تقرير لها أن النجباء هي ميليشا شيعية عراقية (بحسب تعبير الصحيفة) وذاع صيتها بسبب تعاونها المتزايد مع ايران في المشاريع المزحزحة للامن على الحدود الشمالية لاسرائيل.

وتابعت اسرائيل هيوم أن الحركة تنشط على الصعيد الاعلامي ونشرت فيديوهات تتضمن تهديدات ضدنا.

وأشار هذا المصدر الاعلامي الصهيوني الى صفحات حركة النجباء على وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف بعد القصف الجوي الغامض على مقرات الحشد الشعبي العراقي، قامت الحركة باعادة نشر نبأ عن "اسرائيل هيوم" في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أوضحت الصحيفة فيه أنه كيف باتت الميليشيات الشيعية تمثل تهديدا لاسرائيل.

وبحسب الصحيفة الصهيونية أن هذا النبأ انتقل عبر وسائل اعلام النجباء الى عدد كبير من وكالات الانباء الناطقة باللغة الفارسية في ايران وحظي بتغطية كبيرة حيث قامت وسائل الاعلام المعارضة للجمهورية الاسلامية باعادة نشره.

ونقلت اسرائيل هيوم عن تقرير نشره مركز دراسات اورشليم، وذكرت أن حركة النجباء قامت في الماضي بنشر فيديو كليب على حسابها على تويتر يظهر اعضاء الفصائل الشيعية رافعين صور عن قائد الثورة الاسلامية في ايران وكتبت خلفهم عبارات منها "لو تهجمون علينا، سنقوم بمهاجمة عمق الاراضي الاسرائيلة".