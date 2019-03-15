طهران: هجوم نيوزيلندا عمل وحشي وغير إنساني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية "بهران قاسمي" ادان بشدة الهجوم الارهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة والذي ادى الى استشهاد واصابة العشرات من المسلمين من جنسيات مختلفة، ووصف هذا الاعتداء بانه عمل لاانساني ووحشي بكل معنى الكلمة.

وطاب قاسمي، الحكومة النيوزيلندية بالقاء القبض على مرتكبي هذا العمل العنصري، ومحاكتمهم بغض النظر عن اي اعتبارات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: يجب إدانة كل عمل ارهابي من قبل جميع الدول أينما كان ومن قبل أي شخص، مهما كانت الذرائع والدوافع، وينبغي ألا تسمح الدول للتيارات والأفكار العنصرية والمعادية للإسلامب تعريض أمن وسلام مواطني الدول للخطر.

يذكر ان ارهابيين مسلحين هاجموا مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، اثناء صلاة الجمعة، مما ادى الى مصرع نحو 50 شخصا واصابة عشرات آخرين.