مساعدة رئيس الجمهورية تلتقي بوزير العدل الياباني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية هنأت كاوايي على تعيينه وزيراً للعدل في اليابان، مؤكدة على تطوير التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واضافت أن إيران دعمت مقترح "الدبلوماسية القضائية" الذي طرح من قبلك ونحن على استعداد للتعاون.

كما أشارت جنيدي إلى قضية الدبلوماسية في القانون والتعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث مع جمعيات المحامين وكليات الحقوق.

وبخصوص فرص العمل التي تم إنشاؤها في اليابان، أعربت مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية عن أملها في أن يتمكن الشباب الإيراني المتعلم من الاستفادة من الأنشطة المهنية والدورات التدريبية في اليابان وبالتالي أن يكون مصدرا للخدمات في اليابان وايضا تقديم تجاربهم إلى إيران.

وقالت جنيدي كذلك إن تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين ، بما في ذلك اتفاقية نقل السجناء ، خطوة نحو حل مشاكل مواطني البلدين.

من جانبه شكر وزير العدل الياباني كاوايي، جنيدي على حضورها حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد، قائلا "إنني سافرت إلى إيران كمستشار خاص لرئيس وزراء اليابان في 2016 وعقدت اجتماعات جيدة مع السلطات الإيرانية، تعرفت على بلدك ورأيت أن هناك العديد من مجالات التعاون بين البلدين".

وقال إن وزارة العدل اليابانية مستعدة للتعاون في حل القضايا القانونية والقضائية بين البلدين.

وخلال الاجتماع ، دعت جنيدي أيضا كاوايي إلى زيارة إيران.

وتوج الإمبراطور الياباني الجديد نارو هيتو رسميا في طوكيو يوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن 180 دولة، من بينها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبدأ فترة ولايته كإمبراطور لليابان.

وشاركت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحفل بوفد تراسته مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية لعيا جنيدي، كما التقت جنيدي مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو./انتهى/