تلقينا مبادرة إيران فيما يتعلق بتامين الخليج الفارسي

وافادت وكالة مهرللأنباء، نقلاً عن "سبوتنيك" أن مساعد وزير خارجية الكويت "خالد الجار الله الصباح" أشار إلى أن بلاده تلقت مبادرة إيران فيما يتعلق بأمن الخليج الفارسي وأن حكومة بلادهم في مرحلة دراسة تلك المبادرة وانهم سيعلنون طهران بالجواب حال الإنتهاء من الدراسة.

واشاد "الصباح" بالجهود العراقية والكويتية المبذولة فيما يتعلق بتأمين الحدود

وقال فيما يتعلق بمقتل زعيم "داعش" وإحتمال وقوع هجمات إرهابية في الأيام القادمة: نحن على أهبة الإستعداد والتعاون مع دول المنطقة لتلافي تلك الحملات المحتملة. /انتهى/