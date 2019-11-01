الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة يسقط وعد بلفور

ودعت اللجنة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار ابناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة الحاشدة والفاعل في جمعة يسقط وعد بلفور، مجددة تأكيدها على استمرار مسيرة العودة.

كما، جددت الهيئة العليا لمسيرات العودة استمرار المسيرة الحاشدة لحماية حق شعبنا الفلسطيني الذي يواجه أقسى محاولات التصفية لقضيته، مشيرةً إلى ان المسيرات مستمرة ومتواصلة على الرغم من كل المعاناة التي سببها الاحتلال.

وذكرت ان الرسالة التي تحملها المسيرة تتمثل في تمسّك شعبنا بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشددة في الوقت ذاته على رفضها لأي مشروع يهدف لتصفية القضية والنيل منها.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار الإسرائيلي في 30/3/2018 بشكل سلمي، غير ان الاحتلال مارس على المشاركين فيها اعتداءات كبيرة ترقى لمستوى جرائم الحرب، حيث استشهد المئات واصيب الآلاف.